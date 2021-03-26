TİKA, Sudan'a Laboratuvar

TİKA tarafından yürütülen 3D tasarım ve 3D yazıcı eğitimlerinin devamı niteliğinde olan laboratuvara; milli değerlerin tanıtılması ve yaşatılması amacıyla, dünya otoritelerince “Robotların Babası” olarak kabul edilen, Anadolu’daki ilk Türk Devleti Artuklular zamanında yaşamış İsmail el-Cezeri’den ilham alınarak "CEZERİ-LAB Hartum" ismi verildi.

Ülkede faaliyet gösteren tüm üniversitelerin, akademisyenlerin, öğrencilerin ve dış paydaşların hizmetine sunulan laboratuvara Türkiye’den getirilen cihazların kurulumu yapılarak, uzmanlar tarafından cihazlar ve işletim programlarına yönelik 10 gün süren eğitimler verildi.

Eğitimlere, Sudan Uluslararası Afrika Üniversitesinin yanı sıra Karari Askeri Üniversitesinden akademisyenler ile Sudan-Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nden teknisyenler katıldı.

"İki ülke arasında çift diplomalı programlar başlatma hayalimiz var"

CEZERİ-LAB’in açılış ve sertifika dağıtım törenine, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Uluslararası Afrika Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hunud Abia Kadouf, Afrika Teknoloji Kenti Direktörü Prof. Şerif Babikir, TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Sudan'da Uluslararası Afrika Üniversitesine çok modern bir laboratuvarı TİKA'mızın katkılarıyla hediye etmenin gururunu, sevincini yaşıyoruz. Üniversitelerimiz arasındaki mutabakat zabıtlarını çok daha aktif hale getireceğiz. Türkiye ile Sudan arasında öğrenci ve akademisyen değişim programları başlatmalıyız. İki ülke arasında çift diplomalı programlar başlatma hayalimiz var." ifadelerini kullandı.

"İnşallah herkes Türkiye'nin tecrübesinden faydalanır"

Uluslararası Afrika Üniversitesi Rektörü Kadouf da "Türkiye'deki tüm üniversitelerle anlaşmalar yapmaya hazırız. Öğrenci, akademisyen değişimi, tecrübe paylaşımına açığız ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz." dedi. Türkiye'nin tecrübelerinden çok istifade ettiklerini belirten Kadouf, şunları kaydetti: "İnşallah herkes Türkiye'nin tecrübesinden faydalanır. Sayın Büyükelçi, Türklerin Sudanlılara olan muhabbetinden bahsetti. Sevgi karşılıklıdır. Biz de Sudanlılar olarak Türkleri çok seviyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden kurulan bu laboratuvar nedeniyle mutluyuz, gururluyuz. TİKA'ya, bu sıcak havada gelip ders veren eğitmenlere çok teşekkür ediyoruz. Laboratuvarımızın kapılarını kapatmayacağız. Tüm üniversiteler, özel sektör ve girişimciler bu projeden 7 gün 24 saat faydalanabilecek."

Konuşmaların ardından TİKA tarafından düzenlenen eğitime katılan kursiyerlere sertifikaları takdim edilerek, laboratuvarın açılışı yapıldı. CEZERİ-LAB projesi, ekonomik ve sosyal yönden ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunmayı, tasarım temelli çalışan kişilere çalışma fırsatı sunmayı amaçlıyor.

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