TİKA, Sudan'da bin aileye ulaştı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, ramazan programı kapsamında Sudan'da gelir düzeyi düşük semtlerdeki 1000 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, AA muhabirine, "TİKA olarak onlarca ülkede ramazan programları kapsamında gıda dağıtımı, kumanya yardımı, iftar gibi çeşitli programlar yapılmaktadır. Sudan'da da bu kapsamda 1000 adet gıda paketini Hartum'un Ezheri, Mayo, Hacı Yusuf, Kalakle gibi en yoksul bölgelerinde proje ortaklarımız tarafından tespit edilen dezavantajlı ailelere teslim ettik." dedi.

Sudan'da kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin barındığı bir yurtta iftar verdiklerini ve bugün Kalakle Türk Hastanesi'ndeki düşük gelirli işçilere gıda kolisi dağıtımıyla ramazan faaliyetlerini tamamladıklarını belirten Özden, "Yardım paketleri, şeker, un, yağ, pirinç, hurma ve yerel bir bakliyat çeşidi 'belile'den oluşuyor. Sudan'da bu yardımlardan yaklaşık 5 bin kişi faydalandı." diye konuştu.

Kalakle Türk Hastanesi Yöneticisi Hayfa Muhammed de TİKA'nın hastane personeline gıda yardımından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek iş birliği ve desteğin artarak sürmesini temenni etti.