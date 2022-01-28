TİKA ve Türk Kızılay, Sudan'da onlarca genci geleceğe hazırlıyor

Türkiye'nin dost elini dünyanın dört bir yanına uzatan kurumlar TİKA ve Türk Kızılay, Anadolu'dan Sudan'a gönül köprüleri kuruyor.

TİKA, sağlık, eğitim, tarım, kültürel ve tarihi mirasa yönelik insani ve kalkınma projeleriyle ön plana çıkarken, Türk Kızılay da sel, göç, açlıkla mücadele, hastalıklar gibi insani kriz odaklı çalışmalarla Türk halkının Sudan'ın yanında olduğunu hissettiriyor.

TİKA son olarak, Türk Kızılayın desteklediği "Geçim kaynağı ve Meslek Edindirme Projesi" ile Sudan Kızılayı tarafından belirlenen 39 Kızılay gönüllüsü gence tam donanımlı mesleki eğitim verdi.

Türkiye bu projeyle, sömürgeci ve emperyalist güçlerin aksine Türkiye'nin köklü tarihi bağlarının bulunduğu kardeş Afrika halkının kalkınması ve güçlenmesi için "yumuşak güç" stratejisi kapsamında kıtada var olduğunu bir kez daha kanıtladı.

TİKA'nın Afrika'da gerçekleştirdiği projeler ekonomik ve sosyal altyapının gelişmesi, kültürel iş birliği ve iletişimin geliştirilmesi, insani yardımlara destek sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

TİKA'nın eğitim merkezinde, Sudan Kızılayı tarafından belirlenen gençlere tekstil, demir kaynak, elektrik, mobilya ve iklimlendirme-soğutma alanlarında donanımlı bir eğitim verilirken, Türk Kızılay da gençlerin eğitim, iaşe ve ulaşım giderlerini üstlendi.

Gençlerin hemen işe başlamaları ve kazandıkları bilgi ve beceriyi ekonomik bir faaliyete dönüştürmelerine imkan sağlamak amacıyla her birine mesleki malzemeler temin edildi.

TİKA tarafından Sudan'da 2013'te kurulan Hartum Mesleki Eğiticiler Eğitim Merkezi'nde 5 binden fazla Sudanlı kaynakçılık, mobilya, tekstil, bilgisayar, elektrik, iklimlendirme-soğutma gibi çeşitli alanlarda meslek sahibi oldu.

"Daha önce benzeri görülmemiş bir proje gerçekleştirildi"

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, sertifika teslim töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren her biri kendi işlerini yapmaya başlayacaklar. Sudan’da belki de Afrika’daki en modern teknik eğitim merkezlerinden birini inşa etmiştik. Burayı gerek STK'ler gerekse kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çok aktif yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Gençler burada hayata atılıyorlar. Türk ve Sudan Kızılayı ve TİKA'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Sudan Kızılayı Genel Sekreteri Afaf Ahmed Yahya da Türkiye-Sudan ortaklığında Türk halkının ve Türk Kızılayın büyük desteğiyle daha önce benzeri görülmemiş bir proje gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sevgi, iletişim, milli eğitim değerleri, insani diplomasi, kamu diplomasisi dolu barış ve istikrarı, milli değerleri, yoksul aileleri destekleyen pozitif gönüllülük kavramına yeni bir kilometre taşı ekleyen, milli duyguları da içeren bir proje, yeni bir konsept. Öğren, çalış, kazan ama bir afet durumunda malınla bedeninle başkalarına da destek ol. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

TİKA Sudan Koordinatörü Bilal Özden de Sudanlı 39 gencin hayata atılması ve meslek sahibi olmasına vesile olduklarını, projenin TİKA tarafından kurulan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ile ilgili farkındalığın artmasına da vesile olduğunu vurguladı.

Özden "Son günlerde hep olumsuz haberlerle gündeme gelen Sudan'da güzel bir haberle ilaç gibi bir proje oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitmenlerimiz hiçbir şeyimizi eksik etmedi"

Tekstil eğitimi alan öğrencilerden Semmah Ömer, "Çok mutluyum. TİKA ve Türk Kızılayın destekleriyle eğitimimizi tamamladık. Malzeme desteği sağladılar. Bu, geleceğimizi destekleyen çok güzel bir şey. İnşallah bu proje devam eder çünkü birçok kişinin buna ihtiyacı var." diye konuştu.

İklimlendirme-soğutma eğitimi alan İbrahim Haşim, "Hamdolsun tecrübe kazandık. Maşallah, tüm imkanlar ve ekipmanların olduğu donanımlı bir ortamda eğitim aldık. Buradan çıkınca hemen dükkan açıp çalışabilecek duruma geldik. Hatta bu alanda talep olursa öğrenci de yetiştirebilirim." dedi.

Ehdaf Hamid de 40 günlük donanımlı bir eğitimin ardından sertifikasını ve hibe edilen ekipmanlarını aldığı için mutlu olduğunu belirterek, duygularını şöyle anlattı:

"Çok fikrim var. Öncelikle, kendimi geliştirip daha büyük bir konuma gelene kadar ufak bir yer açmak istiyorum. Hayallerimiz var. Fırsatları kaçırıyorduk. Şimdi imkanlarımız var ve inşallah ileriye yürüyeceğiz."

Mobilya atölyesinde eğitim alan Abdulmunim Hasan da şunları kaydetti:

"Çok istifade ettik. Makinaların ekipmanların kullanımından dekorasyon, tasarım ve boyamaya kadar her şeyi öğrendik. Eğitmenlerimiz hiçbir şeyimizi eksik etmedi."