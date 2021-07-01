Togo aşı pasaportu verecek

Togo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlayanlara karekodlu aşı pasaportu verecek.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşılarını tamamlayanların ücretsiz şekilde karekodlu aşı pasaportu alabileceği duyuruldu.

Elektronik bir belge olan aşı pasaportu, "https://vaccin.covid19.gouv.tg/certificat" adresindeki formu doldurduktan sonra indirilebilecek.

AstraZeneca ve Sinovac aşılarının kullanıldığı Togo'da aşılama kampanyası 10 Mart'ta başlamıştı. Yaklaşık 8 milyonluk ülkede şimdiye kadar 130 bin kişi aşı oldu.

Togo'da salgının başından bu yana 13 bin 881 kişi hastalığa yakalandı, bunlardan 13 bin 506'sı iyileşti, 129 kişi de yaşamını yitirdi.