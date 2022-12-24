Togo'da savunma bakanı ve genelkurmay başkanı görevden alındı

Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, cihat yanlısı grupların ülke kuzeyindeki saldırılarını artırdığını gerekçe göstererek Savunma Bakanı Marguerite Gnakadé'yi görevinden aldı.

Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin 22 Aralık'ta imzaladığı kararnameye göre Savunma Bakanı Gnakadé'nin yanı sıra Togo Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Dadja Manganawè de görevinden azledildi.

Togo'da savunma bakanı ve genelkurmay başkanının görevlerinden alınması, cihat yanlısı grupların ülkenin kuzeyinde saldırılarını artırdığı bir dönemde denk geldi.

Burkina Faso'nun güney sınırından Togo ve Benin'e yayılan cihat yanlısı gruplar özellikle Togo'nun kuzeyinde son derece aktif durumda.

Buna karşılık Togo yönetimi, Burkina Faso sınırındaki kuzey kesiminde Mart 2023'e kadar olağanüstü hal ilan etmişti.

OHAL kararı ile Savanes bölgesinde cihat yanlısı gruplara karşı askeri operasyonların daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Togo kuzeyinde raporlara düşen son saldırı, El Kaide'nin Batı Afrika yapılanması Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin (CNİM) tarafından gerçekleşmiş ve bu saldırıda 17 Togo askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: Mepa News