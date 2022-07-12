Togo'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İHH gönüllülerinin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi
Togo'da kurban organizesi sırasında geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eden Bursa İHH personeli Ercan Aksoy, İHH gönüllüsü Resul Çerezoğlu'nun cenazesi Türkiye'ye gönderildi.
Togo'da kurban organizesi sırasında geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eden Bursa İHH personeli Ercan Aksoy, İHH gönüllüsü Resul Çerezoğlu'nun cenazesi Türkiye'ye gönderildi.
Ne olmuştu?
İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın Togo'daki kurban çalışmalarında görevli 5 kişiden oluşan ekibin içinde bulunduğu araç, gece Türkiye saatiyle 01.00 sularında Namasila şehrinde kaza yaptı.
Kazada araçta bulunanlardan Bursa İHH personeli Ercan Aksoy, İHH gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo'lu İHH gönüllüsü İbrahim Chabane vefat etti. Bursa ve Trabzon gönüllülerinden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın yaralandı.
Kurban çalışmaları için Togo’da bulunan; Bursa personelimiz Ercan Ersoy, Gaziantep gönüllümüz Resul Çerezoğlu ve Togo’daki gönüllümüz İbrahim Chabane trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.— İHH (@ihhinsaniyardim) July 11, 2022
Bursa ve Trabzon gönüllülerimizden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın yaralandı. pic.twitter.com/xpDDTLGZwZ