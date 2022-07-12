Togo'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İHH gönüllülerinin cenazeleri Türkiye'ye gönderildi

Togo'da kurban organizesi sırasında geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eden Bursa İHH personeli Ercan Aksoy, İHH gönüllüsü Resul Çerezoğlu'nun cenazesi Türkiye'ye gönderildi.

Ne olmuştu?

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın Togo'daki kurban çalışmalarında görevli 5 kişiden oluşan ekibin içinde bulunduğu araç, gece Türkiye saatiyle 01.00 sularında Namasila şehrinde kaza yaptı.

Kazada araçta bulunanlardan Bursa İHH personeli Ercan Aksoy, İHH gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo'lu İHH gönüllüsü İbrahim Chabane vefat etti. Bursa ve Trabzon gönüllülerinden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın yaralandı.