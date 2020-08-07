Toplam 15 kişinin öldüğü Mozambik'te Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL bir ay uzatıldı

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, salgınla mücadele çerçevesinde bugün sona erecek OHAL'in yarından itibaren 30 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Nyusi, bu süre zarfında ülkenin sosyal ve ekonomik faaliyetlerine yönelik çalışmalar başlatıldığını belirterek, 18 Ağustos'tan itibaren okulların yeniden açılacağını kaydetti.

Ülkede toplu etkinlik yasağın devam edeceğini ifade eden Nyusi, "Biliyoruz durum çok ciddi. Bu salgın, yakında bitecek gibi durmuyor, o yüzden bu dönemi idare etmek zorundayız." dedi.

Mozambik'te şimdiye kadar 2 bin 120 Kovid-19 vakası görülürken, 15 kişi virüsten öldü.

Kaynak: AA