Trablus havalimanı uçuşa yeniden kapatıldı

Libya hükümeti, başkent Trablus’ta yaşanan çatışmalar nedeniyle şehirde bulunan Mitiga Havalimanı’nın uçuşa kapatıldığını duyurdu.

Muammer Kaddafi sonrası rakip gruplar Trablus’ta hakimiyet kurmak için birbirleriyle çatışıyorlar.

Yaklaşık bir ay önce başkentte çıkan çatışmalarda 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Gruplar arasında yaşanan şiddet nedeniyle bin 800 aile de evlerinden göç etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.

Mitiga Havalimanı iç savaş nedeniyle 2014 yılında büyük oranda zarar görmüştü. Ağustos ayından itibaren yaşanan çatışmalardan dolayı birkaç defa kapatılmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net