Trablus'ta Hafter'in saldırısı protesto edildi

Trablus'ta General Halife Hafter güçlerinin şehre saldırısını protesto için gösteri yapıldı.

Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan onlarca kişi, Hafter güçlerinin Trablus'a saldırı düzenlemesini protesto etti.

Üzerinde "Savaşı durdurun", "Darbeye hayır", "Askeri yönetime hayır" yazan dövizler taşıyan eylemciler, saldırıların durmasını talep etti.

Şehre yönelik saldırıları kınayan göstericiler, ayrıca "Hafter'e destek verdiği" için Fransa bayrağını yaktı.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve El-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA