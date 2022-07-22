Trablus'ta silahlı çatışma: 13 ölü

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, dün gece ve bugün yaşanan çatışmalar ile Ayn Zara bölgesine düşen roket nedeniyle 3'ü sivil 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Çatışmalar sırasında 2020 yılından bu yana "ilk kez" roket düşen Ayn Zara bölgesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu belirtiyor.

Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı aktarıldı.

Trablus'taki havalimanında uçuşlar durduruldu

Libya merkezli Raid Haber Ağı'na göre, çatışmalar nedeniyle başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Trablus'a gelen uçaklar başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı'na yönlendirildi.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara neden olmuştu.