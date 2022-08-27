Trablus'taki çatışmalarda 1 kişi öldü

Libya İlk Yardım Kurumu Sözcüsü Usame Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan çatışmalarda Libyalı komedyen Muhammed Bereket'in hayatını kaybettiğini, bir kadının da yaralandığını söyledi.

Ali, çatışmalarda zarar görenlerin sayısını tam olarak bilmediklerini de ekledi.

Yerel medyaya göre, Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyi'ne bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında sabahın erken saatlerinde başlayan çatışmalarda hafif ve orta ağırlıkta silahlar kullanıldı.

Libya İlk Yardım Kurumu, başkent Trablus'taki çatışmaların yakından takip edildiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Trablus ve kırsalındaki bütün ofislerimizde gerekli hazırlıklar yapılarak, sağlık ekiplerimiz ihtiyaç halinde tıbbi müdahaleye hazır hale getirildi. Vatandaşlara sokağa çıkmamaları, balkon ve pencerelerden uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde çatışmalar nedeniyle bir binada yangın çıktığı da belirtildi.

Çatışmalara ilişkin hükümet tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Libya’nın batısında faaliyet gösteren birbirinden bağımsız, hükümete yakın silahlı gruplar arasında aralıklarla silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Başkent Trablus'ta 22 Temmuz'da Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın iki grup olan "Rada Tugayı" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşanan çatışmalarda 3'ü sivil 16 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi de yaralanmıştı.