Trablus’ta son iki yılın en kötü çatışmasının ardından sükûnet hakim

Bugün Trablus’ta araçlar yeniden trafiğe çıktı, dükkanlar açıldı ve insanlar şiddet olayları nedeniyle oluşan molozlar ve cam kırıklarını temizledi.



Çatışmalar, Trablus merkezli hükümetin başkanı Abdulhamid Dibeybe ile başkentte yeni bir hükümet kurmaya çalışan rakip hükümet başkanı Fethi Başağa arasındaki siyasi soğukluk nedeniyle ülkede daha geniş bir çatışma yaşanacağına dair endişeleri artırdı.



Bu, Başağa’nın Mayıs ayından bu yana Trablus’u ele geçirmeye yönelik ikinci girişimi.



Bu sabah erken saatlerde, Mitiga Uluslararası Havaalanı’ndaki uçuş trafiği de normale döndü.



Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada çatışmalarda 32 kişinin öldüğünü ve 159 kişinin yaralandığını bildirdi.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şiddete derhal son verilmesi ve siyasi çıkmazın üstesinden gelinmesi için gerçek bir diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Kaynak: Şarku’l Avsat