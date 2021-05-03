Tüm Afrika’nın Dostları Derneği yardımlara devam ediyor

Tüm Afrika’nın Dostları Derneğinden (TADD) yapılan açıklamaya göre TADD, "Hepimizin iyilik yapmaya ihtiyacı var" sloganıyla son beş yıldır ramazan aylarında Afrika’da 100 binin üzerinde kişiye iftar ve ramazan kumanyası dağıttı.

TADD Genel Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kendilerini Afrika'nın dostu olarak nitelediklerini belirterek, “Biliyorsak, görüyorsak, ulaşabiliyorsak sorumluluğumuz var. Bugün Afrika'nın büyük bir bölümünde kardeşlerimiz temiz suya ulaşmak için saatlerce yol yürüyüp çile çekerken, temel gıda maddelerine ulaşamazken, bizlerin her türlü konfor içinde duyarsız kalması düşünülemez." ifadelerini kullandı.