Tunus açıklarında 2 günde 179 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, sosyal medya hesabından düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ülkenin güneyinde yer alan deniz sınırındaki farklı kentlerde düzenlenen operasyonlar sonucu 6 yasa dışı göç girişiminin engellediğini belirten Cibali, "Deniz Muhafızları tarafından 48 saat içinde düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu Sahra altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 179 göçmen yakalandı." dedi.

Açıklamada, gözaltına alınan göçmenlerin adli kovuşturma kapsamında savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

- 2021’de 20 binin üzerinde düzensiz göçmen gözaltına alındı

Tunus İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2021'de 10 bin 371'i Sahra altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındı.

Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 2022'nin başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini duyurmuştu.

Uluslararası Göç Örgütünün 26 Ekim'de yayımladığı raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyıları çıkışlı olan ve İtalya veya Malta'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.