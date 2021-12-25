Tunus açıklarında 44 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı

Tunus'un Libya sınırındaki Ben Gardane kenti açıklarında 44 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Kızılayı Medenin ili Şube Başkanı Munci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik ekiplerinin, Libya sınırındaki Ben Gardane kenti açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekneyi durdurduğunu belirtti.

Operasyon sonucu teknedeki 44 düzensiz göçmenin kurtarıldığını söyleyen Selim, bu kişilerden 15'inin Suriye, 15'inin Mali, 5'inin Bangladeş, 4'ünün Mısır ve kalan 5'inin de Sudan, Nijerya, Senegal, Gana ve Fildişi Sahili vatandaşları olduğunu ifade etti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.