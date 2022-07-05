Tunus açıklarında tekneleri batan 97 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin, Tunus'a ait Kerkanah Adası ve Safaks kenti açıklarında batığı belirtildi.

Olayda 97 göçmenin kurtarıldığı, yaşamını yitiren bir kişinin ise cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Düzensiz göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.