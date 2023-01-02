Tunus açıklarında108 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, yazılı açıklamasında, Ulusal Deniz Güvenliği birimlerinin ülkenin sahil ve orta kesimlerinde dün gece deniz sınırını gizlice geçme amaçlı 6 girişime engel olduğunu belirtti.

Cebabli, 94 yabancı uyruklu, 14 Tunuslu olmak üzere toplam 108 düzensiz göçmenin bindikleri teknenin denizde batmış olduğunu duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütünün Ekim 2022'de yayımladığı raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyıları çıkışlı olan ve İtalya veya Malta'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.