Tunus Bağımsızlık Günü nedeniyle 1513 hükümlü affedildi
Çeşitli suçlardan hüküm giymiş 1513 mahkum için 20 Mart Tunus Bağımsızlık Günü öncesi özel af kararı çıkarıldı.
Afrika 19.03.2022, 16:45
Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Mart Tunus Bağımsızlık Günü münasebetiyle 1513 mahkumu kapsayan özel af kararnamesi Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından imzalandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, af kapsamında yer alan 640 hükümlünün serbest kaldığı, diğer mahkumların ise cezalarında çeşitli oranlarda indirime gidildiği belirtildi.
Tunus 20 Mart 1956’da Fransa’dan bağımsızlığını ilan etmişti.
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü