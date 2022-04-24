Tunus Barolar Birliği, İsrail'le normalleşme suç sayılsın istiyor

Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun, İsrail'le her türlü normalleşme konusundaki ilkeli tutumu anımsatıldı.

Açıklamada, Tunus makamlarına, İsrail'le normalleşmenin "yasal ve açık bir şekilde" suç sayılması çağrısı yapıldı.

Barolar Birliğinin ayrıca Filistin halkına yönelik saldırıların her gün devam etmesini de büyük bir endişeyle takip ettiği belirtilen açıklamada, Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi başta olmak üzere işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki İsrail saldırıları kınandı.

Bu saldırıların, utanç verici bir Arap-İslam sessizliği gölgesinde ve uluslararası sözleşmelerin ihlaliyle gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, Batı dünyasının, halkların kendi kaderini tayin etme hakkı ve Filistinlilere karşı devam eden suçlar konusunda izlediği çifte standart kınandı.

Barolar Birliği, Mescid-i Aksa ile Kıyamet Kilisesi'ne yönelik baskını, "tehlikeli bir tırmanış; Arap ve Müslümanların duygularını açık şekilde kışkırtma" şeklinde değerlendirdi.

Filistin halkına ve kutsal topraklarına yönelik saldırıların devam etmesi tehlikesine karşı kamuoyunun bilinçlendirilmesi adına gösteriler düzenlemek için Tunus'taki sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon çağrısında bulunuldu.

Barolar Birliği ayrıca İsrail'in savaş suçlularına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesinde dava açmak için Filistinli avukatlar ve dünyadaki diğer hür avukatlarla koordinasyon sağlamak adına uluslararası insan hakları hukukunda uzman avukatlardan oluşan bir komite kurulması çağrısı yaptı.

Arap coğrafyasındaki 22 ülke arasında İsrail'le normalleşmeyi Fas, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan kabul etmişti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları

İsrail güçleri, 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, 22 Nisan'da bir kez daha binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve plastik mermilerle Filistinlilere saldırmıştı.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ekipleri tarafından söndürülmüştü.