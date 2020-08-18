Tunus Birleşik Vatanperver Demokratlar Partisi: BAE'nin büyükelçiliğinin faaliyetleri 'yıkıcı'

Tunus'taki sol görüşlü Birleşik Vatanperver Demokratlar Partisi, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasından birkaç gün sonra yaptığı yazılı açıklamada, "BAE'nin Tunus Büyükelçiliğinin ülkedeki yıkıcı faaliyetlerininin yanı sıra Tunus devrim sürecinin yok edilmesi ve ülkenin diktatörlük zamanlarına dönülmesi yönündeki çalışmalarını" kınadı.

Açıklamada ayrıca BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması, BAE yönetimindeki ailenin Arap dünyası için açtığı yeni bir ihanet sayfası ve Siyonist oluşumla arasındaki siyasi, istihbarat ve ekonomik normalleşmenin taçlandırılması şeklinde değerlendirildi.

Bu adımın, Yüzyılın Anlaşması olarak isimlendirilen anlaşmaya göre silahsızlanma ve buna hazırlık için Filistin, Lübnan ve Suriye'deki Arap direnişini izole etme adına boş bir çaba olduğu belirtilen açıklamada, BAE'nin maskesinin düştüğü ve Arap halklarının özgürlük, onur ve birlik arzusu karşısındaki düşmanlığının ortaya çıktığı aktarıldı.

Parti ayrıca Tunus Cumhurbaşkanlığının normalleşme anlaşması karşısındaki sessizliğini de kınadı.

Ülkedeki Abu Dabi Büyükelçisinin çağrılarak, Tunus'un iç işlerine karışılmaması ve Tunus'un normalleşmeyi kabul etmeyen tutumunun tebliğ edilmesi gerektiği kaydedildi.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA