Tunus Cumhurbaşkanı'ndan mücadele mesajı

Said burada yaptığı konuşmasında, "Savaş bir mücadele. Savaşa aynı yüksek maneviyatla devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Bu suçlulara, arkasındakilere, Tunus devletini vurmaya çalışanlara karşı koyacağız. Savaşa tüm cephelerde devam etmek için kararlıyız çünkü zaferden başkasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'un Cezayir sınırı yakınlarındaki Mığila dağlık bölgesinde terör unsurlarını takip eden güvenlik güçlerine dün saldırı düzenlenmişti.

Güvenlik güçlerinin aracını hedef alan EYP'li saldırıda, 4 asker hayata gözlerini yumdu.

AA