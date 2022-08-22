Tunus Cumhurbaşkanı Said: ABD'li yetkililerin açıklamaları kabul edilemez

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, ABD Kongresinden bir heyet ve ABD Tunus Maslahatgüzarı Natasha Franceschi ile Kartaca Sarayı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Said, ABD heyetiyle görüşmesine, Tunus-ABD ilişkilerinin tarihi sürecindeki dönüm noktalarına değinerek başladı.

Tunus'un özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu söyleyen Said, "Son dönemde bazı (ABD'li) yetkililerin Tunus ile ilgili açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı'ndan "Referandum sürecinden dolayı kaygılıyız" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 28 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Tunus’ta düzenlenen 25 Temmuz anayasa referandumu sonuçlarını değerlendirmişti.

Blinken, "Tunus'ta 25 Temmuz'da yapılan anayasa referandumuna düşük seçmen katılımı damgasını vurdu. Birçok Tunuslu tarafından, yeni anayasa taslağının hazırlanma sürecinin, gerçek tartışmaların kapsamını sınırladığına ve yeni anayasanın, Tunus'un demokrasisini zayıflatabileceği ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı aşındırabileceğine dair endişelerini paylaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus, Blinken'ın söz konusu açıklamasından sonra 30 Temmuz'da ABD Maslahatgüzarı Franceschi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve ardından yapılan açıklamada ABD'nin tutumuna ilişkin "İçişlerimize yapılan kabul edilemez bir müdahaledir." denilmişti.

Tunus’ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 26 Temmuz’da referandum ön sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında, “Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6’sı 'evet' oyu kullandı. Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini ilan ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Kayıtlı seçmen sayısının 9 milyon 278 bin 541 olduğunu belirten Buasker, referanduma katılımın yüzde 30,5 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.