Tunus Cumhurbaşkanı Said söz verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Akrab şehrinden gelen aktivistleri ve sivil toplum kuruluşu üyelerini kabul etmesinin ardından bölgedeki gerginliğe ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Said, Akrab’dan gelen aktivistlere ve sivil toplum kuruluşu üyelerine bölgedeki gerginliği en kısa zamanda çözme sözü verdi.

Çöp krizine ilişkin hukuki konuların ele alındığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said’in, “Bu dosya ülkenin bütün bölgelerini ilgilendiren bir konudur ve çözüme yönelik çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacaktır" sözlerine yer verildi.