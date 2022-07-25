Tunus halkı sandık başında

30 Haziran’da kamuoyuna duyurulan 142 maddelik anayasa taslağının oylanacağı referandum için ülke genelinde 4 bin 216 merkezde kurulan 11 bin 236 sandıkta yerel saatle 06.00’dan itibaren oy kullanımına başlandı.

Oy verme işleminin saat 22.00’ye kadar devam edeceği Tunus’ta, 348 bin 876’sı yurt dışında olmak üzere toplam 9 milyon 296 bin 64 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Tunus genelinde 06.00 ile 22.00 saatleri arasında, yurt dışındaki seçmenlerin ise 23-24-25 Temmuz tarihlerinde 08.00 ile 18.00 arasında oy kullanacağı duyurulmuştu.

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada, ülke genelinde kurulacak 11 binin üstündeki sandıkta 84 bin görevlinin çalışacağını duyurdu.

Açıklamada, yurt dışında oy kullanılması için 298 merkezde 378 sandık kurulacağı belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını bildirmişti.