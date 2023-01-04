Tunus, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir'in dün İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tunus, Filistinli kardeşlerimizi ve dünyadaki tüm Müslümanları alenen kışkırtan ve uluslararası meşruiyet kararlarını hiçe sayan İsrail işgal hükümeti yetkilisinin Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin halkı ile dayanışma vurgusu yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumu, savunmasız Filistin halkına karşı yasal ve ahlaki sorumluklarını yerine getirmeye ve bu gerginliği tırmandıran uygulamalara karşı kararlı bir şekilde karşı koymak için hızlı ve etkili olarak hareket etmeye çağıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Baskına, Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülke ve kurumdan tepki açıklamaları gelmişti.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.