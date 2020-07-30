Tunus Meclis Başkanı Gannuşi yeniden güvenoyu aldı

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Meclis'te yeniden güvenoyu aldı.

Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Tarık el-Fetiti, Gannuşi için yapılan güven oylamasına 217 sandalyeli Meclis'te 133 milletvekilinin katıldığını söyledi.

Yapılan oylamada, sadece 97 milletvekilinin "güvensizlik oyu" verdiğini aktaran Fetiti, Meclis Başkanı'nın görevden alınabilmesi için 109 "güvensizlik oyu" gerektiğini kaydetti.

Meclis'te 54 sandalyesi bulunan Nahda Hareketi ile 19 sandalyesi bulunan Onur Koalisyonu ise oylamaya katılmadı.

Öte yandan oturumun yapıldığı sırada güvenlik güçlerinin Meclis çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.

Gannuşi'den teşekkür mesajı: "Devrim kazanacak"

Meclis Başkanı Gannuşi, oylama sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Tunus Meclisine ve halkına teşekkür etti.

Facebook hesabından "Elhamdulillah" şeklinde paylaşımda bulunan Gannuşi, Twitter hesabından ise "Güveniniz için teşekkürler. Tunus, devrim ve meşruiyet kazanacak." ifadelerini kullandı.

"Demokrasinin daha çok tecrübeye ihtiyacı var"

Tunus'ta güven tazeleyen Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Tunus halkına özgürlüğe sımsıkı tutunmaları ve devrime sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Gannuşi, Meclisteki güven oylamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde demokrasinin yeni ve gelişmekte olduğunu, daha çok tecrübeye ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Mecliste son günlerde yaşanan gerginliğe de değinen Gannuşi, "Parlamentomuzda kavgalar tartışmalar olmuş olabilir. Ama diğer meclisler, kimsenin konuşamadığı kışla gibiydi." diyerek devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali dönemindeki (1987-2011) meclislere işaret etti.

Gannuşi, güvensizlik oyu veren milletvekillerine ilişkin soruya, "Parlamentoya karşı 97 milletvekiline göre değil, 217 vekile göre bir yaklaşım takınıyorum. Hepsi benim kardeşim, bu vatanın bir evladı." diye konuştu.

Tunuslulara "devrime sahip çıkın" mesajı

Konuşmasında Tunuslulara seslenen Gannuşi, "Devrimi yapan sizlersiniz. Onu 10 sene korudunuz. Yine koruyalım. Özgürlüğe sımsıkı tutunduğu sürece Tunus'un bir geleceği hep var." ifadelerini kullandı.

Raşid el-Gannuşi, Tunus Meclisinden bugün yeniden güvenoyu almıştı. Meclis Başkan Yardımcısı Tarık el-Fetiti, güven oylamasında sadece 97 milletvekilinin "güvensizlik oyu" verdiğini, Meclis Başkanı'nın görevden alınabilmesi için ise 109 "güvensizlik oyu" gerektiğini kaydetmişti.

Gannuşi oylama sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı ilk açıklamada, Tunus Meclisi ve halkına teşekkür etmişti.

Tunus Meclisi'ndeki 4 blok, gereken 73 milletvekilinin imzasının toplanmasının ardından geçen hafta Gannuşi hakkında yeniden güven oylaması yapılması için Meclis ofisine resmen başvuruda bulunmuştu.

Gannuşi, "Meclis ofisine danışmadan ferdi kararlar almak ve dış ilişkilerle alakalı Tunus'un diplomatik vizyonuyla uyuşmayan açıklamalarda bulunmak" ile suçlanıyordu.

Kaynak: AA