Gece yarısı darbe girişiminin yaşandığı Tunus, şüphesiz bugünün en önemli konusu haline geldi ve bununla birlikte Tunus nerede, başkenti neresi, nüfusu ne kadar şeklinde konu başlıkları internette en çok arananlar arasına girdi. Tunus'ta yaşananları ve ülke hakkındaki önemli bilgileri sizler için derledik.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürmüştü.

Daha sonra Tunus Cumhurbaşkanlığı, Said'in askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantının ardından resmi Facebook sayfasından bir açıklama yayımlamış ve Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan ve Meclis Başkanı ile yaptığı istişarelerin ardından Anayasa'nın 80'nci maddesini işleme alarak ülkenin güven ve istikrarı ile devlet işleyişini garantiye almak üzere bazı kararlar aldığının aktarıldığı açıklamada, bu kararların Başbakan Hişam Meşişi'yi görevden alma ve Meclis'in yetkilerini 30 gün boyunca dondurmayı içerdiği ifade edilmişti.

Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçlayan Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, halkı barışçıl mücadeleye davet etti.

Said'in kararlarından üzüntü duyduklarını belirten Gannuşi, "Bu açıkça anayasal bir darbedir. Devrime, genel ve kişisel özgürlüklere karşı bir darbedir. Demokratik olarak seçilmiş parlamento, hükümet ve gerisi halen görevinin başında" açıklamasında bulundu.

Gannuşi, cumhurbaşkanının anayasayı yorumlama şeklinin tamamen yanlış olduğunu düşündüklerine dikkati çekerek, gerçeklerden farklı olan bu yorumun, anayasanın ilkel bir okumasına dayandığını ve cumhurbaşkanının belli koşullarda istisnai kararlar vermesine imkan tanıdığını dile getirdi.

Tunus nerede yer alır?

Arap ve İslam ülkesi olan Tunus, Habib Burgiba tarafından kurulmuştur. Batı tarafında Cezayir'in, doğusunda ise Libya ve Akdeniz'in, kuzeyinde yine Akdeniz'in bulunduğu ülke, güneyde Büyük Sahra Çölü tarafından kuşatılmıştır.

Mağrip Bölgesi'nin en küçük ülkesi olan Tunus, Sicilya Boğazı ile Avrupa kıtasından ayrılır. Avrupa'ya 140 kilometre mesafede yer alan ülkenin Cezayir ile 965 kilometre, Libya ile de 495 kilometre sınırı bulunmaktadır.

Ülke, 2010-2011 yıllarında Yasemin Devrimi adı verilen olaylara sahne olmuştur. Halkın pahalılık karşısındaki isyanı sonucu Tunus'un 23 yıllık lideri yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Ülkesini terkederek Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin bazı akrabaları ise tutuklandı. Etkili Müslüman birlikleri, Başbakan Samir Rifai hükümetinin devrilmesini istedi ve bu yönde çağrılar yaptı.

Arap Baharından sonra çok partili demokrasiye geçen ilk ülke Tunus oldu.

Halkın yüzde 99'unun Müslüman olduğu ülkede Arapça konuşulur. Tunus'un güneyinde yaşayanlar Berberice konuşur ve bu kesim Müslüman nüfusun yaklaşık yüzde 1'ine karşılık gelmektedir. Ülkede yabancı olarak genelde Fransızlar ya da İtalyanlar bulunur.

Tarım ülkesi olan Tunus'un topraklarının yüzde 55'i tarım için uygundur. Söz konusu alanın yüzde 35'i ekilebilir topraklardan meydana gelirken, Tunus'un zeytincilikte dünyanın ilk 10 ülkesi arasında bulunduğu bilinmektedir.

Ülkenin başkenti yine ülkeyle aynı adı taşıyan Tunus'tur. Ülkenin nüfusu 2019 yılında 11,69 milyon olarak kayıtlara geçmiştir.