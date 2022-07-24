Tunus'ta 25 Temmuz olağanüstü kararlarının üstünden bir yıl geçti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakanı görevden aldığı, Parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdığı 25 Temmuz olağanüstü kararlarının üstünden bir yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Said, uluslararası ve Tunus kamuoyundan yapılan itirazlara rağmen, son bir yıllık süreçte birçok tartışmalı karara imza attı.

Ülkede son 10 yılda yaşanan siyasi krizi sonlandırmak ve istikrarı sağlamak üzere bu kararları aldığını belirten Said, 25 Temmuz 2021 kararlarını her platformda savundu.

Söz konusu kararlar, ülkede 2011 devrimi sonrasında yaşanan en önemli hadiselerin başında geliyor. Bu kararların ardından Tunus’ta yaşanan önemli olaylar şu şekilde sıralandı:

25 Temmuz 2021

Tunus, Kovid-19'un hızla yayılması ve kötüleşen ekonomik durumun gölgesinde hükümetin istifası ve parlamentonun feshedilmesi istenen gösterilere sahne oldu. Ülkede güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yer yer çatışmalar yaşandı.

Akşam saatlerinde Said, Parlamentonun yetkilerini 30 gün süre ile dondurulacağını ve Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden alınacağını duyurdu.

26 Temmuz

Parlamentonun çalışmalarının dondurulması kararını reddeden Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki göstericiler parlamento binası önünde eylem düzenledi.

Ordu tarafından giriş çıkışlara kapatılan parlamentonun önünde devam eden gösteriye, Cumhurbaşkanı Said’i destekleyen grup şişe ve taşlarla saldırdı.

24 Ağustos

Cumhurbaşkanı Said, “devlet için bir tehlike” teşkil ettiği değerlendirmesinde bulunarak, bir sonraki duyuruya kadar parlamentonun faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.

10 Eylül

Cumhurbaşkanı Said’e Tunus’ta yaşanan süreçle ilgili endişelerini ifade eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, demokrasinin kazanımlarından olan parlamentonun çalışmalarına devam etmesi çağrısında bulundu.

22 Eylül

Cumhurbaşkanı Said, 117 nolu kararname ile, yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

29 Eylül

Cumhurbaşkanı Said, jeoloji profesörü olan 63 yaşındaki Necla Buden Ramazan’ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

11 Ekim

Başbakan Buden, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Buden, Arap dünyasının ve Tunus'un ilk kadın Başbakanı oldu.

10 Aralık

G7 ülkeleri olan ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın Tunus büyükelçilikleri yaptıkları ortak yazılı açıklama ile ülkenin demokratik kurumlarının çalışmalarına bir an önce dönmesi çağrısında bulundu.

13 Aralık

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini duyurdu. Ayrıca Ocak ayı başından 20 Mart tarihine kadar “ulusal diyalog” kapsamında e-istişare düzenleneceği açıklandı.

5 Şubat

Cumhurbaşkanı Said, üyeleri yolsuzluk yaptığı ve Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Nureddin el-Bahiri’ye yakın olduğu gerekçesi ile Yüksek Yargı Konseyini feshettiğini açıkladı.

13 Şubat

Cumhurbaşkanı Said, kendisine “mesleki görevini ihlal eden her hakimi görevden alma” ve "hakimlerin grev yapmasına engel olma" yetkisi veren Geçici Yüksek Yargı Konseyi’ni kuran kararnameyi imzaladı.

20 Mart

Tunus’un Fransa’dan bağımsızlığını kazanmasının 66. yıldönümünde Nahda Hareketi ile bağımsız siyasilerden ve aktivistlerden oluşan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, “darbe” olarak niteledikleri 25 Temmuz olağanüstü kararlarına karşı gösteri düzenledi.

30 Mart

Çalışmaları dondurulan Tunus Halk Meclisi üyeleri, düzenledikleri online oturum ile Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını iptal eden bir yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanı Said, aynı gün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Anayasa’nın 72 maddesine dayanarak bugün, bu tarihi anda, halkı ve devlet kurumlarını korumak için parlamentoyu feshettiğimi duyuruyorum.”

1 Nisan

İletişim Teknolojileri Bakanı Nizar Bin Naci, yaklaşık 500 bin Tunuslunun iştirak ettiği e-istişare sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 86,4’ünün ülkede başkanlık sistemine geçmek istediğini açıkladı.

22 Nisan

Yüksek Seçim Kurulu kanununda değişikliğe gidilerek 9 üye sayısı 7’ye indirildi ve kurul üyelerinin tamamının Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi kararlaştırıldı. 2012'den bu yana seçimleri denetleyen anayasal kurum olan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğunu Tunus Halk Meclisi seçiyordu.

10 Mayıs

Cumhurbaşkanı Said, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına Faruk Buasker’in getirildiğini, kurulun yeni yapısını ve diğer kurul üyelerinin isimlerini duyurdu.

20 Mayıs

Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd’in başkanlığını yapacağı, Yeni Cumhuriyet İçin İstişare Komitesi kuruldu. Komite, referanduma sunulacak anayasa için tavsiye taslak metni hazırlamakla görevlendirildi.

31 Mayıs

Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi Partisi, Onur Koalisyonu, Tunus İrade Hareketi ve Emel Partisinin yanı sıra Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi ile bağımsız siyasetçilerin yer aldığı Ulusal Kurtuluş Cephesi, Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi öncülüğünde kuruldu.

1 Haziran

Cumhurbaşkanı Said, 57 hakimi yolsuzluk yaptıkları ve terör davalarına fesat karıştırdıkları iddiasıyla görevden ihraç etti.

16 Haziran

Tunus Genel İşçi Sendikası, çalışanların talepleri doğrultusunda hükümet ile yürüttüğü müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine kamu kuruluşlarında çalışan üyeleri ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi düzenledi.

20 Haziran

Yeni Cumhuriyet İçin İstişare Komitesi tarafından hazırlanan yeni anayasa için tavsiye taslak metnini Cumhurbaşkanı Said'e teslim edildi.

30 Haziran

25 Temmuz’da halk tarafından oylanacak yeni anayasa taslağı resmi gazetede yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

3 Temmuz

Yeni Cumhuriyet İçin İstişare Komitesi tarafından hazırlanan taslak ile Cumhurbaşkanı Said’in duyurduğu anayasa taslağının aynı olmadığını söyleyen komite başkanı Beliyd, yeni anayasa taslağının ülkeyi diktatörlüğe götürebileceği noktasında uyarıda bulundu.

23 Temmuz

Yurt dışında yaşayan Tunuslular 25 Temmuz’a kadar sürecek yeni anayasa referandumu için oy kullanmaya başladı. Kayıtlı seçmenlerin sayısı 9 milyon 296 bin 64 olan Tunus’ta ise seçmenler 25 Temmuz’da sandık başına gidecek."