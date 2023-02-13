Tunus'ta 5 kişiye "devlet güvenliğine komplo" suçlaması

Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri avukat Gazi eş-Şevaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "devlet güvenliğine komplo" suçlamasıyla Cumhurbaşkanı Kays Said'e muhalif kişilerin hedef alındığını savundu.

Müvekkili Hiyam et-Turki'nin sabahın erken saatlerinde güvenlik güçlerince evine yapılan baskınla gözaltına alındığını aktaran Şevaşi, Turki'nin bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi.

Şevaşi, "devlet güvenliğine komplo" suçlamasıyla gözaltına alınanların yarın hakim karşısına çıkarılacağını dile getirdi.

Bu kişilerin terör davalarıyla ilgilenen mahkemeye sevk edildiği için 48 saat sonra avukatlarıyla görüştürüleceğini kaydeden Şevaşi, gözaltına alınanlar arasında Nahda Hareketi eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve işadamı Kemal Latif'in de olduğunu belirtti.