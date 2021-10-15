Tunus'ta 58. yıl kutlamaları

Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasının yıl dönümü nedeniyle Binzert vilayetinde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Necla Buden Ramazan, Savunma Bakanı İmad Memiş ve yerel yöneticiler katıldı.

Milli marşın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Said, şehitler için dua okudu. Tören, Said’in şehitler anıtına çelenk koymasıyla sona erdi.

1881’de Fransa tarafından işgal edilen Tunus, 25 Temmuz 1956’da bağımsızlığını kazandı. 15 Ekim 1961’de işgalci gücün son askerleri yapılan antlaşma ile Binzert vilayetinden ayrıldı. Her yıl 15 Ekim’de ülke genelinde yapılan etkinliklerle düşmanın ülkeden ayrılışı kutlanıyor.