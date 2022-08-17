Tunus'ta anayasa referandumunun kesin sonuçları açıklandı

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 25 Temmuz'da referanduma sunulan anayasa taslağının kabul edildiğini ve yeni anayasanın Cumhurbaşkanı Kays Said'in onayının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.

Buasker, referandumun kesin sonuçlarını açıklamak için başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.

Referandumun sonuçlarıyla ilgili yapılan itirazların ardından kesin sonuçları açıkladıklarını belirten Buasker, "İdari yargı, referandum sürecinin şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini teyit etti ve yolsuzluk suçlamalarını reddetti. Referandum süreci demokratik ve çoğulcu bir ortamda gerçekleşti." dedi.

Kayıtlı 9 milyon 278 bin 543 seçmenden 2 milyon 830 bin 94'ünün oylamaya katıldığını ve bunlardan yüzde 94,6'sının "evet" oyu kullandığını kaydeden Buasker, "Yeni anayasa, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girecek." ifadesini kullandı.

- Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.