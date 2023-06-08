banner39

Tunus'ta askeri helikopter kayboldu

Tunus'ta içinde 4 personelin bulunduğu askeri helikopterden haber alınamıyor.

Afrika 08.06.2023, 13:24 08.06.2023, 13:25
Tunus'ta askeri helikopter kayboldu

Tunus’ta 4 mürettebatın bulunduğu askeri helikopterle irtibat koptu.

Helikopterin konumunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bizerte yakınlarında 4 mürettebatla gece uçuş görevi icra eden bir helikopterle iletişimin kesildiği bildirildi.

Helikopterin konumunun belirlenmesi için karada ve denizde çalışma başlatıldığı aktarıldı.

#Tunus
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?