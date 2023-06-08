Tunus'ta askeri helikopter kayboldu

Tunus’ta 4 mürettebatın bulunduğu askeri helikopterle irtibat koptu.

Helikopterin konumunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bizerte yakınlarında 4 mürettebatla gece uçuş görevi icra eden bir helikopterle iletişimin kesildiği bildirildi.

Helikopterin konumunun belirlenmesi için karada ve denizde çalışma başlatıldığı aktarıldı.