Tunus'ta askeri helikopter kayboldu
Tunus'ta içinde 4 personelin bulunduğu askeri helikopterden haber alınamıyor.
Afrika 08.06.2023, 13:24 08.06.2023, 13:25
Tunus’ta 4 mürettebatın bulunduğu askeri helikopterle irtibat koptu.
Helikopterin konumunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bizerte yakınlarında 4 mürettebatla gece uçuş görevi icra eden bir helikopterle iletişimin kesildiği bildirildi.
Helikopterin konumunun belirlenmesi için karada ve denizde çalışma başlatıldığı aktarıldı.
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