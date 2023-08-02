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Tunus'ta başbakan değişti

Tunus'un yeni başbakanı Ahmet El Haşşani oldu.

Afrika 02.08.2023, 09:39
Tunus'ta başbakan değişti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Necla Buden Ramazan'ı görevden alarak yerine Ahmed El Haşşani'yi atadı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı görevinden alarak, yerine Ahmed el-Haşşani'yi Başbakanlık görevine getirdi." ifadeleri yer aldı.

Görevlendirmeye ilişkin yayımlanan videoya göre, el-Haşşani, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, yeni görevi için Said'in huzurunda yemin etti.

Said, el-Haşşani'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Ahmed el-Haşşani, daha önce Tunus Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütüyordu.

#Tunus
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