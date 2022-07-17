Tunus'ta bir günde 6 düzensiz göç girişimi engellendi

Tunus İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamında 16 Temmuz'da ülkenin kuzey, güney ve orta kesiminde 6 göç girişiminin engellendiğini ifade etti.

Cebabli, 15'i Afrika ülkelerinden diğerleri Tunuslu 92 göçmenin yakalandığını aktardı.

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan 21 Nisan'da yapılan açıklamada, 2022 yılı başından itibaren engellenen 205 düzensiz göç girişiminde, 3 bin 162 göçmenin gözaltına alındığı açıklanmıştı.