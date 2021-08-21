Tunus'ta bir milletvekili daha gözaltına alındı

Tunus'ta, Yaşasın Tunus Partisi milletvekili Lutfi Ali, "kara para aklama ve yasa dışı yollardan servet sahibi olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tunus Jandarma Sözcüsü Husameddin el-Cibali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletvekili Lutfi Ali'nin güvenlik güçleri tarafından başkent Tunus'taki evinde gözaltına alındığını söyledi.

Cibali, Ali'nin, kara para aklama, yolsuzluk ve yasa dışı yollardan servet sahibi olmakla suçlandığını ifade etti.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in verdiği olağanüstü kararlar sonrası parlamentodan bazı milletvekilleri çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Tunus'ta neler oldu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta devam eden sosyal, ekonomik ve politik kriz ile yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sisteminin geldiği durum, Tunusluların 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmasına yol açtı.

Gösteriler sırasında ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Anayasa'nın kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.