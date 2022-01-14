Tunus'ta devrimin 11'inci yılında Cumhurbaşkanı Said'in kararları protesto ediliyor

Tunus’un güney bölgesinde yer alan Tatavin kentinde, şehir merkezinde toplanan yüzlerce kişi Tunus Devrimi'ni kutladı.

Kutlamalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Said’in parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdığı 25 Temmuz kararları da protesto edildi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, "Halk Darbeye Karşı", "Tek adam yönetimine hayır", "2014 Anayasası'na dokunma" pankartları açıldı.

Devrim marşlarının seslendirildiği gösteri olaysız sona erdi.

- Başkent Tunus’ta gösterilere karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı

Başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenecek gösteriler öncesinde emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenecek gösteri öncesi güvenlik gerekçesiyle birçok göstericinin polis tarafından durdurulduğu belirtildi.

Habib Burgiba Caddesi'ne giriş ve çıkışlar emniyet güçlerince kontrol altına alındı.

- Nahda Hareketi: Halkımızı devrimin şanlı yıl dönümünü kutlamaya davet ediyoruz

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "17 Aralık 2011 devrim yıl dönümünü meydanlarda kutlayacağız. Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan yönetime karşı mücadelemiz devam edecek. Hukukun üstünlüğü ve özgürlüğün tesisi için çalışacağız." ifadelerine yer verildi.

Hükümetin 12 Ocak Çarşamba günü aldığı iki haftalık gösteri ve toplantı yasağının siyasi olduğu vurgulanan açıklamada, "Halkımızı devrimin şanlı yıl dönümü kutlamalarına katılmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- Tunuslu muhaliflerden Said'in kararlarına karşı gösteri çağrısı

Aralarında birçok siyasi parti ve aktivistin de bulunduğu muhalifler, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını 2011'deki devrimin yıl dönümü olan 14 Ocak'ta düzenleyecekleri gösterilerle protesto edeceklerini duyurmuştu.

Nahda Hareketi, eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi başta olmak üzere birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Said'in Meclisin çalışmalarını durduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz kararlarını protesto etmek için düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı yapmıştı.

Siyasi partilerden Demokratik Akım Partisi, Cumhuriyetçi Parti, Emek ve Özgürlükler için Demokratik Blok, Özgür Anayasa Partisi ve İşçi Partisi de yaptıkları açıklamalarla 14 Ocak'ta sokağa çıkacaklarını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Said, her yıl 14 Ocak'ta kutlanan Tunus Devrim Günü'nü, yayımladığı kararname ile devrim sürecinin başladığı 17 Aralık olarak değiştirmiş, bu karar ülkedeki bazı kesimlerce tepki çekmişti.

- Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021’de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak 13 Aralık 2021’de açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.