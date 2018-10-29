Tunus'ta intihar saldırısı

Tunus'un başkentindeki en işlek caddelerden birinde bir kadın üzerine yerleştirdiği bombayı infilak ettirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde bulunan tiyatro binası önünde bir kadın üzerindeki bombayı patlattı.

Tunus'un başkentindeki en işlek caddelerden birinde 30 yaşlarındaki bir kadının üzerindeki bombayı patlatması sonucu 8'i polis 9 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan es-Zeak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde polis ekibini hedef alan 30'lu yaşlardaki bir kadının üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söyledi.

Olayda söz konusu kadının öldüğünü, 8 polis ile bir sivilin yaralandığını aktaran Zeak, yaralıların durumu ve olaya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 17:21