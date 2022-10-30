Tunus'ta kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıldı

Tunus Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, halka, ülkede süren kuraklığın sona ermesi için camilerdeki yağmur dualarına katılmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Allah'a bize rahmetiyle muamele ederek bizlere yağmur ihsan etmesi ve ülkedeki kuraklığı sona erdirmek için bize yardımcı olmasını niyaz ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, Eylül 2022'nin ülkede 1950 yılından bu yana yaşanan en sıcak ve en kurak eylül ayı olduğunu bildirmişti.

Enstitüden yapılan açıklamada, "Ülke genelinde diğer yıllara göre eylül ayı içerisinde yağış miktarında yüzde 30 düşüş yaşandı." ifadelerine yer verilmişti.

Ulusal Tarım Gözlemevi de ekim ayı boyunca, ülkenin kuzeydoğu ve orta bölgelerinde geçen yıllara göre yağışlarda yaklaşık yüzde 60 düşüş kaydedildiğini duyurmuştu.