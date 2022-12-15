Tunus'ta muhalif cephe seçim sonuçlarını tanımayacak

Ülkedeki muhalif siyasilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, 17 Aralık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis seçimlerinin ülkedeki siyasi krizi derinleştireceğini söyleyen Şabi, "Cumartesi günü düzenlenecek seçim bir aldatmaca. Bu seçimle Tunus'a demokrasinin döndüğünü ve iktidarın meşru olduğunu göstermek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetimin "darbeci" olduğunu savunan Şabi, "Darbeye karşı direnmek ve barışçıl bir şekilde mücadele etmek için seçim sonuçlarını ve seçimlerin ardından oluşacak Meclisi tanımayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da seçmenlerin yüzde 30,5'inin katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 "evet" oyuyla yeni Anayasa kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Said, 15 Eylül'de de erken genel seçimlerde uygulanacak yeni seçim yasasını duyurmuştu.

Yeni seçim yasasının ilanının ardından Nahda Hareketi, Tunus’un Kalbi Partisi, Demokratik Akım Partisi, Özgür Anayasa Partisi, Afak Tunus Partisi gibi Tunus Meclisinde varlık gösteren önemli siyasi partiler ile muhaliflerin çatı oluşumu Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi peş peşe yaptıkları açıklamalarla seçimleri boykot edeceklerini duyurmuştu.