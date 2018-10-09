Tunus'ta Nahda-Nida ittifakı bozuldu

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, aralarındaki ittifakın sona ermesinin ardından ilk kez bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Gannuşi, Nahda Hareketi'nin "seçimlerin gerçekleştirilmesi önündeki engellerin aşılması için siyasi arenada ve özellikle devletin yürütme mercilerinde istişare ve uzlaşıdan yana olduğunu" ifade etti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin de "devleti birleştirme, kamu çıkarını ve hukuku üstün tutma, ihlalde bulunanlara da engel olma yönündeki çabasından" söz ettiği belirtildi.

Tunus'ta sokaktaki vatandaşın hayatını zorlaştıran ekonomik koşulların düzeltilmesi için ortak çabanın gerekliliğine vurgu yapan Sibsi, Tunus siyasetinde aralarında Nahda Hareketi'nin de bulunduğu tüm gruplara saygısının altını çizdi.

Nahda-Nida ayrılığı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Sibsi'nin kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada da Nahda Hareketi ile ittifakın sona erdiği duyuruldu.

Nida Tunus'un açıklamasında, "Mevcut hükümet Nahda Hareketi'nin hükümetidir. Nida Tunus, bu hükümetten desteğini çekmiştir." ifadelerine yer verildi.

Nida Tunus Partisi'nin kurucusu Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, geçen ay Nahda Hareketi'nin talebi ile aralarındaki ittifakın sonlandığını söylemişti.

Nahda Hareketi ile koalisyona giderek bedel ödediklerini belirten Sibsi, iki parti arasındaki ittifakın Başbakan Yusuf Şahid'in geleceği konusundaki anlaşmazlık nedeniyle sona erdiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Sibsi, Başbakan Şahid'in mevcut durumda meşruiyetini yenilemek adına parlamentoya giderek güven tazelemesi gerektiğini belirterek, Nahda Hareketi ve yeni kurulan Ulusal Koalisyon'un güvenoyu için yeterli sayıyı tamamlayacağına işaret etmişti.

Nida Tunus Partisi'ndeki kriz

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki taraf arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanmıştı.

Mayıs ayında, Nida Tunus Partisi Lideri Hafız Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve Şahid'in istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise Hafız Sibsi ve çevresindekileri "Nida Tunus Partisini bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

Bu arada Nida Tunus Partisi'nin yönetim kadrosu tarafından dışlanan Başbakan Şahid'in ismi meclisteki yeni bir oluşumla birlikte anılmaya başlanmıştı. Yerel basında sıkça "Başbakan Şahid'in grubu" şeklinde isimlendirilen Ulusal Koalisyon, farklı partilerden istifa eden milletvekilleri, bağımsızlar ve son olarak da Nida Tunus'tan istifa eden isimlerle 47 sandalyeye ulaşarak meclisin en büyük ikinci grubu oldu.

İki zıt kutbun birlikteliği: Nahda-Nida

Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve dönemin Nida Tunus Partisi Genel Başkanı Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2013'te Paris'te bir araya gelerek uzlaşı konusunda anlaşmıştı.

Muhafazakâr İslami tabanı temsil eden Nahda Hareketi ile "laik ve ulusalcı" kesimi temsil eden Nida Tunus Partisi'nin uzlaşısı, Tunus'un "Arap Baharı" sonrasındaki terör saldırıları ve dış müdahaleye açık çalkantılı döneminde birçok krizin siyaset ve diyalog yoluyla aşılmasını sağlamıştı.

Tunus'un iki zıt toplumsal kutbunun birlikteliği, ideolojik rekabete rağmen ülke siyasetine göreceli istikrar getirmiş ve Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki ulusal uzlaşı hükümetinin omurgasını da bu iki parti oluşturmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net