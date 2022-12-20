Tunus'ta seçimlere katılım oranı yüzde 11,22'de kaldı

Kurul Başkanı Faruk Buasker, 17 Aralık'ta gerçekleştirilen erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı.

9 milyon 136 bin 502 seçmenin bulunduğu Tunus'ta, seçimlere katılımın yüzde 11,22 olarak gerçekleştiğini belirtilen Buasker, "Parlamento seçimlerinin ilk turunda 1 milyon 25 bin 418 seçmen oy kullandı. Sayılan oyların ardından seçimlere katılım oranı yüzde 11,22 olarak hesaplandı." dedi.

Geçerli oy sayısının 956 bin 16 olduğunu kaydeden Buasker, geçersiz oy sayısının 45 bin 613, boş oy sayısının ise 23 bin 789 olduğunu aktardı.

Genel seçimlerde sadece 23 adayın yarıştıkları bölgede yarıdan fazla oy alarak ilk turda milletvekili seçilebildiğini aktaran Buasker, hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı 131 bölgede ikinci tur seçimlerin yapılacağını kaydetti.

Erken genel seçimlerin nihai sonuçlarının 19 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Buasker, 17 Aralık'ta sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, "ilk bilgilere göre seçimlere katılım oranının yüzde 8,8 olduğunu" duyurmuştu.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhammed et-Telili, gün içinde yaptığı açıklamada, 161 sandalyeli Meclisin belirlenmesi için yapılan erken genel seçimlerde sadece 21 adayın ilk turda milletvekili seçilmeyi başardığını, kalan vekillerin belirlenmesi için ise 133 bölgede ikinci tur seçime gidileceğini bildirmişti.

Tunus’ta iki turlu seçim sistemi

Tunus'ta 15 Eylül'de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından duyurulan yeni seçim yasasına göre Mecliste daha önce 217 olan sandalye sayısı 10'u diasporada olmak üzere 161'e indirilmişti.

Seçim yasasının değişmesiyle siyasi partilerin hazırladığı listeler yerine "şahsi başvuru" yönteminin uygulandığı 2022 seçimlerinde adaylara seçime katılacakları bölgede ikamet eden 400 kişiden imza toplama mecburiyeti getirildi.

İki turlu seçim sisteminin benimsendiği yeni yasaya göre, adayların ilk turda milletvekili seçilebilmesi için yarıştıkları bölgede oyların yarıdan bir fazlasını alması gerekiyor.

Bu oy oranı sağlanamazsa nihai sonuçların açıklanmasının ardından söz konusu bölgede en yüksek oyu alan iki adayın yarışacağı ikinci tur seçimlerin yapılması öngörülüyor.