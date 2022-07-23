Tunus'ta sivil toplum kuruluşu "Murakibun" anayasa referandumu kampanyası sürecini eleştirdi

Tunus'ta seçimlerde gözlemci görevini üstlenen sivil toplum kuruluşu "Murakibun", anayasa referandumu kampanyası sürecinde yasal düzeyde birçok ihlal yaşandığını açıkladı.

Tunus'ta çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 6 derneğin çatı kuruluşu Murakibun'un Başkanı Race el-Cebri, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, anayasa referandumuyla ilgili yasal çerçevenin kısa süre içinde "uluslararası standartlara uygun olmayan" köklü değişikliklere uğradığını söyledi.

Söz konusu değişikliklerin başında "Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunun başkan ve üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olmasının" geldiğini kaydeden Cebri, Kurulun üyelerinin parlamento tarafından seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Cebri, uluslararası standartlara göre, seçim sürecini denetleyen kuruma seçimden kısa bir süre önce müdahale edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Said'in 22 Eylül'de yayımladığı 117'nci maddeyle bir yasa koyucuya dönüştüğünü söyleyen Cebri, bu maddenin Cumhurbaşkanı'na istisnai bir dönemde seçim yasasını temelden değiştirme izni verdiğini aktardı.

Cebri ayrıca, anayasa taslağı yayınlanmadan seçmenlerin anayasa referandumuna çağrılması ve Said'in Yüksek Seçim Kuruluna başvurmadan oylama süresini belirlemesini kınadığını sözlerine ekledi.

Tunus kamuoyunda 117. madde olarak bilinen kararnameyle Tunus Cumhurbaşkanı yasama ve yürütme yetkisini kendinde toplamıştı.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni Anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da referanduma sunulacak yeni anayasa taslağı 30 Haziran’da kamuoyuna duyurulmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Ülkede Anayasa referandumu için 25 Temmuz'da sandık başına gidilmesi bekleniyor.