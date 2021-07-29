Tunus'ta siyasi tasfiye girişimi

Tunus yargısının, 2019 seçim kampanyası sırasında yasa dışı yabancı fon temin ettiği iddiasıyla Nahda Hareketi ve Tunus’un Kalbi partileri ile Tunus Yaşamı Derneği hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Yine bazı devlet kurumlarına da yolsuzluk, dolandırıcılık ve fonları kötüye kullanma gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu. Soruşturmanın darbeden hemen önce, 14 Temmuz’da başlatılması dikkat çekti. 25 Temmuz günü duyurduğu darbe kararlarında kendisini başsavcı ilan eden Said’in, bu yolla rakiplerine sopa gösterdiği, hukuku kullanarak kendisine muhalif gördüğü partileri tasfiye etmeye çalıştığı değerlendiriliyor. Middle East Eye internet sitesinin 2 ay önce yayınladığı, Tunus’ta darbe planlarını ifşa eden haberinde, darbecilerin devletin 2 ve 3 numaralı isimleri olan Meclis Başkanı Raşid Gannuşi ile Başbakan Hişam el-Meşişi’yi tutuklamayı planladığı ortaya çıkmıştı. 25 Temmuz’da hayata geçirilen darbede, darbeciler, planlarının ifşa olması nedeniyle 2 ismi de tutuklayamadı. Şimdi ise bu planı, yargı üzerinden uygulamaya konan bir başka girişimle hayata geçirmek istedikleri değerlendiriliyor.

ZORLAMA SUÇLAMALAR

Yeni Şafak'tan Yasir Erkuş'un haberine göre, Tunus’ta meclisin birinci ve ikinci büyük partisi konumundaki Nahda Hareketi ve Tunus’un Kalbi partileri ile bazı devlet kurumları hakkında farklı iddialarla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Tunus İlk Derece Mahkemesi Başsavcısı Muhsin ed-Dali, Nahda Hareketi ve Tunus’un Kalbi partileri ile Tunus Yaşamı Derneği hakkındaki soruşturmaların, “seçim kampanyası için dış kaynak temin etmek ve seçim kampanyasını finanse etmek için kaynağı bilinmeyen fonları kabul etmek” iddiasıyla açıldığını belirtti.

SİYASİ TASFİYE GİRİŞİMİ

Darbecilerin güdümünde hareket ederek bazı siyasi hesaplar uğruna hukuku hiçe sayan yargı mercilerine tepki gecikmedi. Vefa Hareketi Partisi tarafından yapılan açıklamada, usul açısından yargının bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiği belirtilerek, “Cumhurbaşkanı, yargı üzerinden siyasi tasfiye girişiminde bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER GÖREVDEN ALINDI

Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını; Başbakan, Savunma ve Adalet Bakanlarını azlettiğini duyuran Said’in, yine bazı üst düzey devlet yetkililerinin görevlerine son verdiği açıklandı. Devlete ait Er-Raid bülteninde yayımlanan kararlar kapsamında, Başbakanlık Divan Müdürü El-Muiz Lediniallah el-Mukaddem, Hükûmet Genel Sekreteri Velid ez-Zehebi, Başbakan danışmanları Reşad bin Ramadan, Seşim et-Teysevi ve Müfdi el-Mesedi ile Devrim ve Terör Operasyonları Şehitleri ve Gazileri Heyeti Başkanı Abdurrezzak el-Keylani görevlerinden alındı. Ayrıca Başbakan’ın 8 danışmanıyla birlikte aynı divanda çalışan 8 görevlinin de işlerine son verildiği duyuruldu.

Suud ve Mısır’dan darbeye tam destek

Suudi Arabistan ve Mısır’da rejime bağlı medya, Tunus’taki darbenin ardından yaptığı haberlerle darbeye desteğini açıkça ortaya koydu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kurdurduğu bilinen Okaz gazetesi, darbeyi duyurduğu “Tunus Müslüman Kardeşler’e karşı ayaklandı, Gannuşi düşüyor” başlıklı haberin ardından dün de yine Müslüman Kardeşler’e kin kusmaya devam etti. “Abir Musa, İhvan’ı mağlup eden kadın” başlığıyla Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlandığı bilinen Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musa’nın uzun süredir Nahda Hareketi ve Raşid Gannuşi’ye karşı mücadele ettiğini, sonunda da İhvan’ı Tunus siyasetinden silmeyi başardığını söyleyen gazete, “Siyasal İslam’ı frenlemek” başlıklı bir başka haberinde ise Kays Said’in darbesinin, terör örgütü İhvan’ın hayallerini boşa çıkardığını, İhvan’ın Arap dünyasının içindeki zehirli bir hançer olduğunu ve bir gün ebediyen yok olacağını söyledi.

Mısır medyası da yoğun şekilde darbeye desteğini sürdürdü. Darbeci Sisi’ye yakınlığıyla bilinen ve çoğunluğu Mısır hükûmetine bağlı olan El Ahram gazetesi, darbenin duyurulmasından itibaren sadece darbe destekçilerinin açıklamalarına yer verirken, diğer Mısır gazeteleri de “Tunus’un kazananı Kays Said”, “Tunus İhvan’dan kurtuluşunu kutluyor” başlıklı haberleriyle darbeyi meşrulaştırmaya çalıştı.