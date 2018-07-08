Tunus'ta terör saldırısı: 8 polis öldü

Dünya Bülteni Haber Merkezi
Tunus'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybettiGüncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:33
Tunus'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Dünya Bülteni Haber Merkezi
Tunus'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybettiGüncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:33