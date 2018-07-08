Tunus'ta terör saldırısı: 8 polis öldü

Tunus'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Tunus'ta terör saldırısı: 8 polis öldü

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Tunus'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 11:33
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