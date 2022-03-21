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Tunus'ta yolcu trenleri çarpıştı

Tunus'ta şehirler arası sefer yapan 2 trenin çarpıştığı, kazada 65 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Afrika 21.03.2022, 13:57
Tunus'ta yolcu trenleri çarpıştı

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Susa vilayetinden gelen Susa Treni ile Güney Ekspres Treni'nin, Tunus’un merkez istasyonu yakınında çarpışması sonucu çoğu hafif olmak üzere 65 kişinin yaralandığı belirtildi.

Çarpışan iki trenden birinin boş olduğu belirtilen açıklamada, yaralıların çeşitli hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

#Tunus #tren
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