Tunus'taki Nahda Hareketi'ne göre Tunuslular Cumhurbaşkanı Said'den güvenoyunu çekti

Tunus'ta Nahda Hareketi, ülkedeki seçmenlerin yüzde 90'ının sandık başına gitmemesinin, Cumhurbaşkanı Kays Said'den güvenoyunu çektiği anlamına geldiğini belirtti.

Nahda Hareketi, ülkede 17 Aralık'ta gerçekleşen ve katılım oranının yüzde 10'un altında kaldığı erken genel seçimlerin ardından yazılı açıklama yaptı.

"İradesini tam zamanında gösteren halka selam olsun." ifadesine yer verilen açıklamada, Tunus halkının, uluslararası basında alay konusu haline gelen seçimlere katılmayı reddederek kararlı bir duruş sergilediği kaydedildi.

Seçimlerle birlikte, "Cumhurbaşkanı Said'in şahsının, felaket politikalarının ve sisteminin" referanduma götürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Vatandaşların yüzde 90'ının bu seçimleri boykot etmesi, Said'in ve onun monarşi ve tahakküme dayalı projesinden güvenoyunun çekilmesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Şekli seçimlerin ve sonuçlarının hiçbir meşruiyeti olmadığı belirtilen açıklamada, Said'e istifa çağrısı yapıldı.

Tunus'ta 161 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için 17 Aralık'ta erken genel seçim düzenlenmişti.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, yaklaşık 9 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, seçimlere katılımın yüzde 8,8 civarında olduğunu duyurmuştu.