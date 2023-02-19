Tunus'taki Ulusal Kurtuluş Cephesinden gözaltılara tepki

Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Şabi, başkent Tunus'ta "siyasilere yönelik gözaltılar ve ülkedeki siyasi krizin tırmanışını"nın ele alındığı sempozyumda konuştu.

Ülkedeki gözaltı dalgasının gün geçtikçe genişlediğini kaydeden Şabi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş adamı Kemal Latif'in gözaltına alındığını, bunun yanı sıra 16 sendikacının da sendikal faaliyette bulundukları gerekçesiyle yargıya sevk edildiklerini anımsattı.

Şabi, gözaltı dalgasıyla birlikte muhalefetle bu dalganın teröristleri ve ülkenin güvenliğine komplo kuranları kapsadığını iddia eden iktidar arasında büyük bir enformasyon savaşının başladığını dile getirdi.

Muhalefetin, iktidarın bu sahte söylemine karşı, tutuklamaların sadece siyasi hasımları saf dışı bırakmak ve kötü yönetimden zarar gören toplumsal kesimleri müdafaa eden sendikal sesleri susturmak için yapıldığı gerçeğini ortaya koyduğunu savunan Şabi, şöyle konuştu:

"İktidarın sahte iddiaları başta Ulusal Kurtuluş Cephesi ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere muhalefetin ortaya koyduğu gerçekler karşısında direnemedi. Bu gözaltıların hukuka dayanmadığını, bilakis bunu çiğnediğini ve evlerin çoğuna şiddet kullanarak baskın düzenlendiğini, söz konusu kişilerin celbedilmesi için çıkarılan emirlerin bile hukuka aykırı olduğunu ve yetkili olmayan makamlar tarafından çıkarıldığını ispat ettik."

- Bir haftada birçok siyasi ve bir gazeteci gözaltına alındı

Tunus'ta 13 Şubat'ta "devletin güvenliğine komplo" suçlamasıyla Nahda Hareketi eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş adamı Kemal Latif gözaltına alınmıştı.

Nahda Hareketinden 14 Şubat'ta yapılan açıklamada da Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Son olarak 16 Şubat’ta Nahda Hareketi yöneticilerinden Muhammed Halil Berumi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin eski ofis müdürü Fethi Kemmun’un gözaltına alındığını belirtmişti.

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, siyasilere ve gazetecilere yönelik gözaltıları Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle kınamıştı.