Tunus'tan Irak halkına dayanışma mesajı

Tunus, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna yönelik insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Güvenliğine ve istikrarına yönelik tüm girişimlere karşı kardeş ülke Irak halkı ile dayanışma içerisinde olacağız. Başbakan Mustafa Kazımi’nin konutuna yönelik korkakça yapılan terör saldırısını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine İran'a yakın bazı gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirmiş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.