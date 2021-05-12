Tunus'tan İsrail saldırılarına sessiz kalan Arap ülkelerine tepki

Tunus'ta 62 STK, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı Arap ülkelerinden resmi açıklama yapılmamasına ve sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Yayımlanan ortak bildiride, Arap yönetimlerinin Tel Aviv ile normalleşme adımlarının İsrail'in sorumsuzluğunu ve saldırganlığını artırdığı belirtildi.

Arap dünyası ve uluslararası topluma "Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarındaki Filistin halkının desteklenmesi için adım atmaları" çağrısında bulunuldu.

Bildiride imzası bulunan STK'lar arasında Tunus Genel İşçi Sendikası, Tunuslu Ulusal Gazeteciler Sendikası, Tunuslu Hakimler Derneği, Tunus Demokratik Kadınlar Derneği, Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Tunus İnsan Hakları Savunma Birliği, Tunus Basın Özgürlüğü Merkezi de bulunuyor.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 13'ü çocuk 53 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320'ye çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.