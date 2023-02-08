Tunus'tan Türkiye ve Suriye'ye yardım malzemesi desteği

Arama kurtarma ekibini yolcu etmek üzere başkent Tunus’ta yer alan el-Avina Askeri Havaalanında düzenlenen törene Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin, Savunma Bakanı İman Memiş, Sosyal İşler Bakanı Malik ez-Zahi ve Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp katıldı.

İçişleri Bakanı Şerafeddin, törende yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said’in talimatıyla hazırlanan iki askeri uçakta gıda maddesi, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen bezinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesi olduğunu kaydetti.

Türkiye’de görev yapacak ekipte 41 arama ve kurtarma personeli ile özel eğitimli 4 köpeğin yer aldığını belirten Şerafeddin, enkaz kaldırma çalışmalarında uzmanlaşmış ekibin modern ekipmanlara ve kesintisiz 7 gün boyunca çalışma kapasitesine sahip olduklarını aktardı.

Törenin sonunda Tunuslu bakanlara ayrı ayrı teşekkür eden Büyükelçi Çakıralp, Tunus’un Türk halkıyla dayanışma içerisinde olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, dün yayımladığı taziye mesajında, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere askeri uçaklarla bölgeye acil yardım malzemesi gönderilmesi talimatı vermişti.

Said’in talimatının ardından Tunus Kızılayı, bir yardım kampanyası başlatarak, Türkiye ve Suriye halkına yardım etmek isteyen Tunuslu derneklerin koordinasyonunu sağlamak ve gönüllü sağlık görevlilerinin bölgeye yönlendirilmesi çalışmalarını sürdürdüklerini duyurmuştu.